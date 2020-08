Case in vendita a 1 euro in Garfagnana: sold out. Ora partono i lavori

Stop alle vendite delle case a un euro: gli immobili disponibili sono esauriti. È stato un vero e proprio successo l’idea della messa in vendita a prezzo simbolico, lanciata nel 2016, di due borghi fantasma della Garfagnana, Fabbriche di Vallico e Vergemoli, con l’obiettivo di farle tornare a nuova vita.

Secondo quanto riportato da Corriere.it, le richieste sono arrivate da ogni parte del mondo, dalla Cina agli Stati Uniti, e il prossimo anno ci sarà l’avvio di ben 40 cantieri per fare partire i lavori di ristrutturazione. Secondo le stime fatte dal sindaco Michele Giannini, gli interventi porteranno investimenti per circa 4 milioni di euro e nuova spinta per il turismo.