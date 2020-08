Santo Stefano Resort: i clienti lasciano la struttura

Stanno progressivamente lasciando il Santo Stefano Resort i clienti della struttura che non sono risultati positivi al Coronavirus dopo che le autorità sanitarie hanno reso noti gli esiti dei test.

Test che hanno determinato che, secondo quanto riportato da Corriere.it, solo uno degli ospiti è risultato positivo, mentre gli altri farebbero tutti parte dei dipendenti del resort. Per loro, insieme al cliente, scatterà il periodo di isolamento e quarantena in attesa di nuovi accertamenti.



Gli ultimi accertamenti hanno comunque confermato che sono stati in totale 26 le persone che sono risultate positive su un totale di 470 persone presenti.