Resort Santo Stefano alla Maddalena: prosegue la quarantena

Mancano ancora i risultati definitivi dei tamponi effettuati sui 470 tra ospiti e lavoratori del resort Santo Stefano all’Isola della Maddalena, ma il numero dei positivi al test Covid è già salito a quota 21.

Dopo l’allarme lanciato ieri, quando era emerso che uno dei dipendenti del complesso turistico aveva contratto il coronavirus ed era stato ricoverato in ospedale per accertamenti, prosegue l’isolamento di tutte le persone presenti in attesa di avere un quadro più chiaro della situazione. Per tutti è stata disposta la libera circolazione all’interno del resort, con il divieto di uscire dal perimetro.



Nelle prossime ore, quando il quadro degli esiti clinici sarà completato, verranno prese ulteriori decisioni in collaborazione con l’Unità di crisi dell’isola, immediatamente attivata dopo l’inizio dell’emergenza.