Stop a discoteche e obbligo di mascherina: le nuove norme in vigore da oggi

Sarà attiva fino al prossimo 7 settembre la nuova direttiva che limita la movida, finita nuovamente nell’occhio del ciclone dopo l’aumento dei casi di positività al virus che si è verificata negli ultimi giorni.

Nell’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza viene stabilita la sospensione delle attività “che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso”, per evitare gli assembramenti nei quali diventa praticamente impossibile rispettare le distanze di sicurezza.



Nuova stretta anche sull’uso delle mascherine. L’obbligo sarà attivo dalle 18 alle 6 del mattino in tutti quei luoghi come piazze o strade “ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale”.