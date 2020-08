Viaggiare leggeri e noleggiare i vestiti, nasce il fenomeno del Travelight

Viaggiare leggeri con un bagaglio ridotto al minimo e senza essere dotati di particolari doti organizzative: si chiama Travelight il nuovo trend che mescola fashion e viaggi permettendo a chi è in vacanza di noleggiare abiti e accessori a destinazione.

Ispirato al fenomeno del fashion renting, già molto diffuso negli Usa e destinato a generare un fatturato di 2,8 miliardi di dollari entro il 2027, il travelight promette di conquistare sempre più turisti, anche grazie al supporto di vip e celebrities sostenitrici della filosofia "less is more".



Tra i primi a scommetterci in Italia c'è DressYouCan, startup milanese che ha lanciato "un servizio di noleggio dedicato alla sfera dei viaggi e delle vacanze", spiega la fondatrice, Caterina Maestro. Grazie alla collaborazione con Sailogy, il fashion renting sarà possibile anche durante le vacanze in barca scegliendo abiti, accessori e scarpe dal catalogo online. O. D.