Luca Patanè (nella foto), presidente di Confturismo-Confcommercio, interviene in merito alle ipotesi di intervento a sostegno del settore turismo contenute nel decreto Agosto.

“Le anticipazioni che stanno arrivando sul decreto Agosto in materia di turismo a favore delle imprese e dei dipendenti del settore appaiono sottodimensionate rispetto alla realtà della situazione. Per ciò che riguarda le oltre 400mila imprese del settore, se manca una chiara strategia attuativa, si corre il rischio di un intervento a pioggia poco efficace. Per le misure dedicate alla forza lavoro, è difficile definirle senza parlare anche con noi: se davvero le misure di supporto escludessero i contratti di lavoro a tempo determinato e fossero dedicate solo ad assunzioni ‘incrementali’ sarebbe sbagliato”.



Le maggiori organizzazioni di categoria “non sono state ancora coinvolte nella definizione dei provvedimenti dedicati al settore. Il turismo italiano non merita di essere considerato una componente residuale dell’economia E gli interventi dedicati dal Governo al turismo fino ad ora adottati in questa crisi sono stati inadeguati. Questo è un settore strategico sia per il numero di addetti e di imprese sia per il futuro del Paese. Il Governo ne deve prendere atto concretamente”.