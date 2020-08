Arriva il Bonus Pos: incentivo ai consumi e ai pagamenti elettronici

Con il decreto di agosto potrebbe arrivare anche un Bonus Pos, applicabile sulle spese effettuate entro la fine di quest’anno con l’utilizzo di carta di credito o bancomat.

Un provvedimento che il governo starebbe studiando per dare impulso ai consumi, attraverso un’iniezione da 2 o 3 miliardi di euro, secondo quanto riporta Corriere.it.



Ne sarebbero interessati, in particolare, ristoranti e bar e, più in generale, i settori in maggior sofferenza. Si starebbe valutando - aggiunge il quotidiano online - di incentivare gli acquisti con uno sconto a carico dello Stato secondo un meccanismo ancora da stabilire: o tramite una card o con rimborsi diretti ai contribuenti.



Il che porterebbe, tra l’altro, anche a un rapido aumento delle transazioni elettroniche nell’acquisito di beni di consumo.