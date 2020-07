Case vacanza: prenotazioni in decisa crescita

Aumentano le prenotazioni per le case vacanza. Un fenomeno che rientra nel quadro di un’estate programmata senza anticipo e in cui gli italiani compensano la scarsa presenza di turisti stranieri.

Secondo un’indagine Airbnb, le vacanze in appartamento risulterebbero tra le soluzioni preferite, soprattutto per coloro che non dispongono di una seconda casa. È quanto riporta Ilsole24ore, evidenziando che, nella prima parte di luglio, le prenotazioni degli italiani per viaggi nel proprio Paese registrate da Airbnb hanno superato l’80% rispetto allo stesso periodo del 2019 e che le prenotazioni degli ultimi 30 giorni sono state del 70% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.



“Da giugno le prenotazioni sono ripartite - spiega Giacomo Trovato, country manager di Airbnb, Italy and South East Europe - e ad agosto prevediamo una replica del risultato di luglio”. S.P.