Valtur produce un docufilm sul mondo degli animatori turistici

Primi ciak a Roma per il docufilm 'Vi Vi - La filosofia del sorriso' per la regia di Pasquale Falcone, prodotto da Pragma Film in associazione con Valtur.

"Racconteremo il mondo degli animatori turistici, di persone che hanno ottenuto un grande successo a livello artistico e imprenditoriale" dice Falcone, ispirato dal tandem Amadeus-Fiorello al Festival di Sanremo.



"Hanno vinto in termini di ascolti portando in prima serata la semplicità dei numeri da villaggio vacanze, con la filosofia del sorriso. L'animatore turistico è una fugura ideata nel 1950 da Gerard Blitz, fondatore del Club Med: doveva intrattenere gli ospiti in vacanza tutto il giorno e così cercò dipendenti che sapessero ballare e cantare".



Sarà un viaggio attraverso le interviste con riprese che proseguiranno fino a novembre. P. T.