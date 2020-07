I lavoratori del turismo e dello spettacolo avranno diritto a ricevere ancora per qualche mese il bonus da 600 euro lanciato nel periodo del lockdown per venire incontro alle esigenze di settori ancora parzialmente bloccati dalla crisi coronavirus.

Lo ha annunciato la ministro del Lavoro Nunzia Catalfo durante un incontro tenutosi questo fine settimana, come riporta Il Messaggero.



Con il prossimo decreto legge di agosto grazie “allo scostamento di 25 miliardi una buona parte, più di metà verterà su norme per il lavoro – ha detto Catalfo -, e ci sarà attenzione per i lavoratori dello spettacolo e gli stagionali del turismo che hanno un po' più di difficoltà nella ripresa”.