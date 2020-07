SUN Beach&Outdoor Style: lo spazio al centro dell'edizione 2020

Durante la prossima edizione di SUN Beach&Outdoor Style 2020, il salone di Italian Exhibition Group dedicato alle tendenze del turismo balneare e all’aperto, si parlerà di ‘spazio’. La 38ª edizione dell’evento in calendario dal 14 al 16 ottobre prossimi nel quartiere fieristico di Rimini si svilupperà nel segno della migliore qualità del servizio, declinata in comfort, quale piccolo lusso dove la giornata trascorre tra lettino e divano, tra abbronzatura e aperitivo o cena.

Il gazebo diviene la tendenza che ridisegna le abitudini degli amanti del mare. Proprio il gazebo risponde infatti al desiderio di serenità che la vacanza sulla spiaggia ispira nell’estate 2020. Lo spazio di un piccolo loft a pochi metri dalla battigia diventa il simbolo di un 'bubble habitat' con un approccio più umano, di cui materiali, arredi e design balneari terranno conto anche per il 2021.



Ispirato dalla visione ‘HUMAN+’, che attraverserà dal 14 al 16 ottobre SUN 2020 e TTG Travel Experience e il nuovo format Regeneration!, scelto per il distretto dedicato all’hospitality design firmato SIA, il SUN 2020 ospiterà il confermato premio Best Beach ideato da Mondo Balneare.



Dopo essere stato sottoposto a uno stress test di idee molteplici che hanno generato elementi contradditori, come i divisori sulla spiaggia in materiali improbabili con il rischio di vanificarne gli effetti positivi per la nostra salute, il balenare, come l’outdoor che completa l’anima del SUN 2020, è il primo cluster turistico alla prova del dopo Covid.



Come per tutte le manifestazioni fieristiche IEG, gli spazi di SUN Beach&Outdoor Style 2020 sono stati progettati secondo il protocollo #safebusiness che garantisce la partecipazione in piena sicurezza di espositori e visitatori. Dagli spostamenti dagli hotel alla fiera, ai dispositivi di sicurezza individuale, alla sanificazione costante degli ambienti, ai titoli di accesso dematerializzati, alle app ‘salta fila” per la ristorazione, sino al guardaroba con ciclo automatico.