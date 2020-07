I viaggiatori leisure non hanno perso la voglia di viaggiare, né gli italiani né a livello globale. Lo conferma un survey condotto da Viaggi Salvadori in collaborazione con Lufthansa City Center sia a livello nazionale che internazionale, realizzato nel mese di giugno, che mostra come nelle intenzioni dei viaggiatori ci sia il desidero di vacanza, in particolare in estate. Anche se i numeri saranno più ridotti.

Il quadro italiano

Secondo l’indagine, circa il 30% prevede di viaggiare il 75% in meno rispetto al 2019, e un ulteriore 27% di italiani ipotizza di ridurre della metà i propri viaggi. Accanto a questi, solo un 20% ha deciso che non effettuerà nessun viaggio nel corso dell’anno.



È però evidente che a fronte di questi dati, cresce la percentuale di chi ipotizza di spendere meno dello scorso anno: quasi il 70% degli intervistati prevede di spendere fra il 50 e il 75% in meno rispetto al 2019.



Fra gli italiani trionfa il desiderio di effettuare viaggi domestici, con il 65% delle preferenze, o al massimo, per il 42%, si sceglieranno mete straniere ma ‘regionali’. Circa il 78% degli intervistati farà vacanze con la famiglia e oltre l’80% è intenzionato ad utilizzare la propria auto come mezzo di trasporto per raggiungere i luoghi di vacanza.



Fra i prodotti trionfa il mare, con quasi il 90% delle preferenze.



La situazione internazionale

Non è molto dissimile da quella italiana la situazione internazionale: il 23% degli intervistati prevede di dimezzare i propri viaggi, il 24% di effettuare il 75% di vacanze in meno e un 20% di non viaggiare affatto.



Fuori dall’Italia, il turismo domestico ha meno presa: il 48% infatti dichiara di voler effettuare viaggi internazionali ma ‘regionali’, mentre solo un 38% preferirà fare vacanze all’interno dei propri confini. E anche l’auto perde il suo appeal: il 90% sceglierà l’aereo per il propri spostamenti, mentre l’uso del mezzo proprio sarà appannaggio di un 73% di turisti.



Più bilanciata anche la scelta delle destinazioni: mare e spiaggia interessano il 67% degli intervistati, mentre un 54% continuerà a voler visitare le città d’arte.