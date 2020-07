Micky Arison, patron di Carnival, mette gli occhi sulla Roma

Micky Arison (nella foto), presidente di Carnival Corporation, non fa mistero della sua passione per lo sport. È infatti proprietario della squadra dei Miami Heat e starebbe guardando anche in direzione della Roma.

Secondo quanto riportato da Romanews, il Club calcistico capitolino sarebbe alla ricerca di potenziali acquirenti e l’ultimo interlocutore interessato sarebbe proprio Arison.



Il manager ha 71 anni e il suo patrimonio sarebbe pari a 5,8 miliardi di dollari; Forbes lo inserisce al 357esimo posto nella classifica degli uomini più ricchi al mondo.