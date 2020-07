Case vacanza: il kit antifrode di Airbnb, Polizia Postale e Altroconsumo

Cresce la presenza online dei consumatori e lievitano anche le frodi sulle case vacanza: tra marzo e maggio 2020, dicono i dati della Polizia Postale, le truffe su internet sono aumentate del 167 per cento.

Ecco perché Altroconsumo, in occasione della presentazione della guida "In Vacanza come a casa" disponibile anche ai guest Airbnb, lancia con il portale di home sharing e Polizia Postale una serie di raccomandazioni per prenotare in sicurezza e riconoscere i truffatori.



In primis, occorre accertarsi di essere sul sito giusto controllando che l'indirizzo della pagina sia quello corretto. Leggere l'annuncio con attenzione: prezzi troppo competitivi per Ferragosto, descrizioni vaghe e mancanza di recensioni dovrebbero insospettire. Vietato pagare l'host fuori dal sito e non fornire mai i propri dati personali: una volta a destinazione, se si chiede un cambio di sistemazione documentare tutto e contattare subito la piattaforma. O. D.