Airbnb versione Decameron, contest per una vacanza gratis nella campagna toscana

Airbnb offre ai millennials la possibilità di ricongiungersi agli amici (10 in totale) più cari 'trascurati' per mesi a causa del lockdown, mettendo in palio un soggiorno di dieci giorni (dal 22 al 31 agosto 2020) in una villa storica (La Selva Giardino del Belvedere) sita a Cavriglia, nella campagna toscana.

Come i protagonisti del Decameron, celebre capolavoro del Boccaccio, i giovani potranno condividere una memorabile avventura dove, al posto delle novelle, ci saranno le Esperienze Online di Airbnb. Come candidarsi? Basta collegarsi al sito www.airbnb.com/decameron e inviare, entro le ore 23:59 di mercoledì 15 luglio 2020, un breve scritto raccontando quanto sia speciale il rapporto con i propri amici e cosa significherebbe rivivere il Decameron al giorno d'oggi.



Sarà poi una giuria a decretare il vincitore che si aggiudicherà il soggiorno. L. F.