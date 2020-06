Vacanze gratis nell'antico borgo: nasce il progetto 'Regalati il Molise'

Si chiama 'Regalati il Molise' il progetto ideato e promosso dall'associazione "Amici del Morrutto" in collaborazione con l'amministrazione comunale di San Giovanni in Galdo, al fine di valorizzare piccoli centri come, per l'appunto, l'antico borgo di San Giovanni in Galdo (Campobasso).

A disposizione dei vacanzieri 40 soggiorni gratuiti di una settimana - da effettuare tra luglio e settembre - in una delle case del paese. Per aderire all'iniziativa basta non essere residenti in Molise - e non avere case e parenti nella regione - e indicare le motivazioni che spingono a intraprendere questo viaggio. Il regolamento e il modulo di partecipazione sono disponibili sul sito morrutto.com. L. F.