Marina Lalli alla presidenza di Federturismo Confindustria

Sarà Marina Lalli la presidente di Federturismo Confindustria per il prossimo quadriennio 2020-2024. La nomina è avvenuta ieri nel corso dell’assemblea che ha rinnovato i vertici della Federazione.

“La nomina di Marina Lalli – si legge in una nota di Confindustria Alberghi -, già componente del nostro consiglio direttivo, è un segnale importante per il turismo rappresentato in Confindustria che in questo particolare e delicato momento storico sta attraversando una grave crisi senza precedenti”.



Nella squadra di presidenza che affiancherà Marina Lalli nel suo incarico è stata inoltre chiamata anche Maria Carmela Colaiacovo, vice presidente di Confindustria Alberghi.