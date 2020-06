Sicilia, siti archeologici e musei regionali gratuiti fino al 7 giugno

Fino a domenica 7 giugno l'ingresso nei siti archeologici e nei musei siciliani gestiti dalla Regione è gratuito.

La riapertura delle aree e dei musei al pubblico è avvenuta il 30 maggio, ma in queste ultime ore è iniziato anche l'afflusso dei primi visitatori provenienti da fuori dall'Isola che hanno trovato nuove regole di distanziamento e misure igieniche potenziate.



Gli ingressi sono contingentati e la prenotazione obbligatoria per evitare assembramenti. Si tratta di un'occasione imperdibile per poter ammirare bellezze artistiche uniche al mondo: dalla Valle dei templi di Agrigento al chiostro del Duomo di Monreale, passando per le aree archeologiche di Segesta, Selinunte, Morgantina, Taormina-Naxos, Tindari, Patti, la villa del Casale di Piazza Armerina e i musei regionali a Palermo, Trapani, Aidone Lipari, Siracusa. M. T.