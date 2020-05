Gardaland riapre: il protocollo per la sicurezza

Sono numerose le iniziative previste dal protocollo di sicurezza messo a punto da Gardaland in vista dell’imminente riapertura del parco e volte alla sanificazione continua degli ambienti e all’eliminazione del rischio di assembramenti.

Apposite squadre di pulizia garantiranno la sanificazione di tutte le aree comuni, non solo dei locali, delle toilette e dei punti di contatto più elevati ma anche delle attrazioni, che verranno disinfettate a ogni giro. Per massimizzare la sanificazione, i Visitatori saranno anche incoraggiati a lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone presso le toilette e a disinfettarsi con il gel.



Sul fronte del distanziamento sono stati realizzati pini personalizzati per ogni attrazione, con l’inibizione di posti a sedere o intere file. “Per ridurre il numero di persone e il tempo di attesa nelle file – si legge in una nota - sono state introdotte nuove funzioni nell’applicazione Gardaland app grazie alla quale gli Ospiti potranno da quest’anno prenotare il proprio turno di accesso alle attrazioni, il proprio posto al ristorante oppure un servizio di take away in un punto ristoro”.