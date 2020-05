Outlet, la nuova shopping experience di McArthurGlen

Hanno riaperto i battenti i cinque outlet italiani del gruppo McArthurGlen, con squadre di manutenzione potenziate e l'aumento della pulizia delle aree comuni.

Nei centri di Barberino, Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle si entra con mascherine, guanti e il rilevamento della temperatura corporea. In diversi punti sono stati collocati distributori di gel igienizzante: personale e visitatori devono mantenere la distanza di un metro e i servizi igienici vengono disinfettati dopo ogni passaggio.



"Torniamo a una nuova normalità - spiega Joan Jove, managing director per il Sud Europa di McArthurGlen -. In qualità di partner delle regioni dove siamo presenti e di importante attore in termini di occupazione locale, siamo lieti di poter nuovamente accogliere i visitatori in un'atmosfera sicura". O. D.