Startup Turismo: i tre punti per ripartire

“Il nostro obiettivo è dar voce a tutte quelle realtà innovative che operano nel travel in Italia per evitare che vengano dimenticate dai tavoli di lavoro del Governo” così Karin Venneri Presidente dell’Associazione Startup Turismo.

Associandosi alla proposta di VC Hub per il sostegno delle imprese innovative e ai 5 punti del documento di Italia Startup, Startup Turismo aggiunge la sua ricetta in tre punti per ripartire e coinvolgere in particolar modo tutto il comparto extra alberghiero:

_Iscrizione prolungata nel registro delle startup innovative

_Coinvolgimento delle startup nella ripresa economica del Paese e del comparto turistico tramite un'azione di ricognizione tra le stesse

_Istituzione di un Fondo “Convertibile”, fondo addizionale del valore di 1 miliardo di euro, e con un massimale di 1 milione di euro per operazione.