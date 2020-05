Con Van Gogh via alle mostre per Parma Capitale della Cultura

Van Gogh Multimedia & Friends sarà la prima mostra di Parma Capitale italiana della Cultura 2020+2021 a riaprire al pubblico, dal 13 giugno al 16 agosto 2020 a Plazzo Dalla Rosa Prati.

I visitatori, saranno coinvolti in un percorso immersivo ed emotivo tra i capolavori del tormentato genio olandese, grazie a scenografici supporti multimediali. Presente inoltre una "stanza segreta", in cui ci si potrà immergere nelle opere di autori amici come Monet, Degas e Renoir.



"Offriremo un servizio culturale, ma in sicurezza: gli ingressi saranno contingentati e scaglionati ogni 15 minuti con obbligo dimascherina e misurazione della temperatura" commenta l'assessore alla Cultura del Comune di Parma, Michele Guerra. P. T.