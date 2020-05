Europ Assistance lancia Easy Rent, prodotto per le case vacanza

Europ Assistance Italia ha appena lanciato lil nuovo prodotto Easy Rent, pensato per il mondo dell’affitto di case vacanza, soluzione molto attuale in questo periodo.

Easy Rent offre la possibilità di eliminare il deposito cauzionale; quando il cliente arriva presso la struttura prenotata solitamente versa al proprietario un deposito in denaro, restituito solo a fine soggiorno, per proteggere da eventuali danni l’immobile. Grazie al nuovo prodotto assicurativo, il rischio sarà assorbito dalla compagnia fino al massimale previsto, il proprietario sarà tutelato da qualsiasi danno e il cliente non verserà alcun anticipo di denaro.

Al momento della prenotazione il cliente potrà scegliere di richiedere la copertura Easy Rent. Se durante il soggiorno si verificherà un danno all’abitazione, il cliente dovrà solo fornire una dichiarazione di attestazione del danno al proprietario. Sarà quest’ultimo ad aprire con la compagnia il sinistro.



"Essere una care company significa mettere a disposizione dei nostri business partner e del cliente finale soluzioni innovative e che semplifichino la customer experience - sostiene Mauro Cucci, chief travel & personal officer di Europ Assistance Italia -. Siamo entusiasti di essere i primi in Europa a lanciare Easy Rent, che consideriamo una vera novità per il settore del vacation rental. Un prodotto innovativo che rispetta la nostra missione di portare le persone da una situazione di stress al sollievo. Qualcosa che crediamo possa essere particolarmente apprezzato in un mercato come quello italiano che vede in questo momento nelle case vacanza un settore strategico per il turismo del Paese".