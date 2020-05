L’epidemia di Covid 19 ha colpito duramente il comparto turistico, creando un totale stop per tutti i viaggi non necessari sia fra i confini nazionali che sul piano internazionale.



Dopo il primo momento di smarrimento, il settore ha immediatamente iniziato a pensare alla ripartenza, che si avvicina a grandi passi, insieme alla stagione estiva.



Non sarà facile, ci sarà molto da ripensare e reinventare. Ma c’è un ostacolo che sta diventando il tema centrale di discussione fra i protagonisti del settore, come si racconta nella nuova puntata di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia (ascolta con il player in alto).



L’ostacolo è quello delle nuove regole. Che non ci sono.