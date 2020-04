Hack for the Travel Industry: da domani la maratona per le idee innovative

Hack for the Travel Industry: questo il titolo della maratona di idee della durata di 48 ore che si svolgerà online i prossimi 30 aprile, 1 e 2 maggio, organizzata grazie alla sinergia fra Mibact, Enit, Alpitour World e The Data Appeal Company.

L’hackhaton, che vede come main supporter Mibact, Enit e World coinvolgerà innovatori, startupper, developer, operatori del mondo del turismo e della cultura, designers, ricercatori, creativi e non solo. La maratona di idee si aprirà con l’intervento del presidente di Enit, Giorgio Palmucci.



L’obiettivo è quello di coinvolgere oltre mille persone, che si confronteranno su varie piattaforme digitali, accompagnati da mentor operativi che affiancheranno i vari team durante la sfida. Gli innovatori saranno chiamati a cimentarsi su tre specifici focus: soluzioni e idee innovative per ricettività e tour operator; soluzioni e idee innovative per destinazioni turistiche; soluzioni e idee innovative per musei e cultura.



I migliori progetti si aggiudicheranno un premio speciale Destinazione Italia lanciato da Enit e un premio speciale Soluzioni innovative per il turismo lanciato da Alpitour World.

Giudici del settore infine, decreteranno i vincitori per ogni focus; ad oggi sono previsti quindi 5 premi del valore complessivo di quasi 25 mila euro. Ai vincitori di ogni singolo focus andrà un premio di 2mila euro, mentre i premi speciali saranno trasversali a tutti gli argomenti.

Il termine ultimo per candidarsi come partecipante o come mentor al primo hackhaton online per il mondo del turismo è il 30 aprile.