Turismo, al via domenica ‘Viaggio in Italia’: flash mob del Mibact con Tci e Enit  

Un altro fine settimana all’insegna della bellezza italiana. Il Ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, in collaborazione con Enit e Touring Club Italiano propone un nuovo flash mob digitale per mantenere gli italiani a contatto con le meraviglie dei propri territori.

Con gli hashtag #viaggioinitalia e #paesaggioitaliano, la rete dei canali digitali del Mibact condividerà nella giornata di domenica 26 aprile una selezione di antiche e rare carte geografiche per proporre un viaggio nelle rappresentazioni dell’Italia nei secoli, ma anche un’occasione per valorizzare e riscoprire i mestieri e le tecniche utilizzate per creare, allora come oggi, le mappe geografiche.



In particolare il Tci, con una selezione del proprio archivio digitale, mette a disposizione i segreti della cartografia per la realizzazione delle mappe che da oltre 125 anni guidano i viaggiatori nel Belpaese.



L’invito è quello di pubblicare per tutta la giornata di domenica 26 aprile foto dei luoghi cui si è più affezionati, magari cercandoli sulle tante carte geografiche condivise dal Mibact e dal Tci per dare vita sul web a un viaggio nel nostro paese attraverso cammini, vie, tracciati e antichi percorsi, già intrapresi nel passato o ancora da immaginare e programmare per il futuro.



Un racconto che continuerà anche nei giorni successivi con degli approfondimenti che verranno pubblicati sulla pagina Facebook del Mibact.