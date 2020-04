Arriva Delimita, la rete traspirante per il distanziamento sociale in spiaggia

Dopo la discussa idea del plexiglass, arriva un’altra idea per garantire il distanziamento sociale in spiaggia. Arrigoni Spa, azienda specializzata in schermi agrotessili per il controllo climatico e biologico delle coltivazioni, ha studiato ‘Delimita’, una rete protettiva e traspirante che potrà ridurre le possibilità di contagio da covid-19.

La rete è realizzata in speciali tessuti tecnici, che, oltre a consentire il mantenimento della giusta distanza sociale, possono ridurre quasi del tutto la possibilità̀ di contagio annullando l’effetto ‘droplet’ e garantendo il passaggio e il ricambio d’aria.



Facilmente installabili, lavabili e sanificabili, queste barriere garantiscono, inoltre, una lunga durata.



La rete, spiega l’azienda, "si comporta come un ‘filtro inerziale’ e costituisce un’efficace protezione per goccioline d’acqua proiettate in aria da colpi di tosse o starnuti. Delimita consente di lasciare passare una giusta quantità d’aria e di schermare le goccioline liquide, potenziali vettori di carica virale, risolvendo il problema di una sicura frequentazione di spazi comuni da parte di più persone".



La soluzione è pensata per gli stabilimenti balneari, ma anche per i parchi pubblici e le aeree dedicate all’attività fisica all’aperto.