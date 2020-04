Le isole più instagrammate del mondo: Sicilia sul podio

C'è anche l'Italia nell'elenco delle 50 isole più instagrammate al mondo e in una posizione di tutto rispetto. Dopo Bali e Ibiza, il terzo gradino del podio è infatti occupato dalla Sicilia, con un tesoretto di quasi 13 milioni di hashtag a decretarne il successo.

La classifica del popolare social network ha incluso solo le isole con oltre 100mila hashtag e che non sono nazioni sovrane. Scorrendo i risultati, si nota come l'Europa sia il continente più instagrammato della classifica, con ben 26 isole tra le prime 50. L'Italia è presente anche in settima posizione con la Sardegna (dopo Maiorca, Phuket e Tenerife) e in 20esima con Capri. Maui è l'isola nordamericana più popolare mentre Santorini la più instagrammata tra quelle greche. O. D.