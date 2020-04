Chi sarà il viaggiatore post-Covid-19? 'Il quadro' di Open Mind Consulting

“In questo lungo periodo di attesa, come agenzia di comunicazione e marketing, ci siamo spesso chiesti cosa aspettarci quando sarà passata l’emergenza Covid-19. Quale saranno il profilo, le attese e le esigenze del nuovo viaggiatore e del nuovo modo di viaggiare che stanno prendendo forma”.

Arriva da Open Mind Consulting, e da Mauro Felletti, psicanalista e psicoterapeuta dell’adulto, dell’età evolutiva ed adolescenza, e della coppia, una riflessione sul dopo Covid-19. In collaborazione con la giornalista e nostra blogger Paola Tournour-Viron l’agenzia ha provato a fornire alcuni spunti prima ancora che risposte per tutto il settore attraverso il progetto denominato ‘Il Quadro’, disponibile anche sul canale Youtube. “I problemi sono complessi e investono molteplici aspetti individuali ma anche economici e politici – si legge nel documento -. Ed è qui che si inserisce l’aspetto psicologico che ha un peso non indifferente”.



Alla domanda se torneremo a viaggiare Felletti fornisce una risposta collaterale: “La curiosità è innata nell’uomo e non si può spegnere. Niente può riuscirci perché ha radici biologiche profonde: sono i meccanismi su cui si fonda la vita e che crea quell’istinto epistemofilico (curiosità ed istinto di conoscere) che ci porterà su Marte fra non molto tempo. Questa è la natura dell’Homo Sapiens Sapiens che da questa esperienza riemergerà cambiato”.