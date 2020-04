'Pronto Cassa', ecco il piano a sostegno delle pmi del Lazio

di Amina D'Addario

Si chiama 'Pronto Cassa' ed è la prima risposta della Regione Lazio alle imprese e ai liberi professionisti colpiti dalle difficoltà economiche generate dal coronavirus.

Un piano di interventi che porterà a mobilitare, a regime, circa 450 milioni di euro, dando così una boccata d'ossigeno anche alle aziende del turismo.



Cinquantacinque milioni, che saranno accessibili sulla piattaforma Fare Lazio, saranno destinati a micro imprese per prestiti di piccole entità: 10mila euro da restituire in 5 anni senza interessi. Un secondo strumento prevede invece l'attivazione, attraverso un programma della Banca Europea degli Investimenti, prestiti di maggiore entità a tasso agevolato, ulteriormente ridotto grazie a un fondo regionale di 3 milioni.



Viene inoltre attivata una sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia per fornire garanzie dirette dell'80% e di riassicurare del 90% le operazioni garantite dai Confidi.