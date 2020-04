Arrivano le prime anticipazioni sul decreto atteso per oggi con ulteriori misure economiche a sostegno dell’economia italiana. Ad anticipare i contenuti la viceministro all’Economia e Finanze Laura Castelli, che si concentra in particolare sulle piccole e medie imprese.

“Piccoli imprenditori, autonomi e negozianti hanno bisogno di un sostengo in più e soprattutto immediato. Per questo voglio ringraziare il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, per il grande lavoro fatto, che risponde in modo concreto alle giuste richieste che arrivano dal nostro tessuto produttivo” dice la viceministro.



Le misure si articoleranno con un potenziamento, da parte del Mise, del Fondo di Garanzia per le Pmi con una dotazione di circa 7 miliardi da qui alla fine dell’anno. In più si definirà uno snellimento burocratico, grazie alla garanzia al 100% da parte dello Stato che dovrebbe generare liquidità per circa 100 miliardi di Euro.



Il meccanismo

Il Fondo agirà su tre filoni principali: garanzia al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito; garanzia al 100% per i prestiti fino a 800.000 euro, con la valutazione del merito di credito; garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, potendo arrivare al 100% con la controgaranzia dei Confidi, con la valutazione del solo modulo economico-finanziario. Inoltre non ci sarà alcun costo di istruttoria della pratica e saranno ammesse anche le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.



“Ci abbiamo lavorato molto in queste settimane – conclude Castelli -e, dopo la disponibilità da parte della Commissione Europea, abbiamo premuto il piede sull’acceleratore per chiudere velocemente un pacchetto che potesse entrare nel prossimo Decreto”.