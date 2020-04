Al dramma vissuto in questi giorni dalle piccole–medie imprese, che hanno visto ridursi drasticamente liquidità e fatturato, si associa una situazione tragica anche per alcuni dei colossi del mondo del turismo, che tuttavia in questa fase stanno assistendo a un ritorno degli aiuti da parte dello Stato.

Provvedimento necessario

E in qualche caso si parla di nazionalizzazione, una condizione che potrebbe essere seguita a ruota anche da altre realtà di grandi dimensioni, che senza un sostegno forte non sarebbero in grado di sopravvivere e finirebbero per fallire sulla scorta di quanto già successo a Thomas Cook nel 2019.

L’ultimo esempio è quello di Tui, Gruppo al quale lo Stato tedesco concederà un miliardo 800 milioni di aiuti per superare l’impasse. Medesimo discorso nell’annosa questione di Alitalia, che secondo le ultime decisioni tornerà ad essere la compagnia nazionale tramite la creazione di una newco pubblica che la riporterebbe entro maggio nelle mani dello Stato.



In Spagna e in Uk

Anche il gruppo Globalia starebbe negoziando un incisivo intervento di sostegno da parte del Governo spagnolo, mentre Flybe, fallita nel marzo scorso, potrebbe rientrare in un piano di finanziamenti del governo britannico.



Il servizio completo, con riferimenti a quanto avviene su altri mercati stranieri e alla situazione dei vettori in Italia, è disponibile su TTG Italia del 6 aprile, online sulla Digital edition.



