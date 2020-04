Gnv: la nave ospedale Splendid a Genova pronta a ospitare più pazienti

Saliranno a 50 entro la fine della prossima settimana i pazienti affetti da Coronavirus che verranno curati a bordo della motonave Splendid di Gnv ormeggiata nel porto di Genova e operativa come nave ospedale dallo scorso 19 marzo.

Si tratta di un raddoppio dei posti letto che consentirà alle strutture sanitarie della città e di tutta la Liguria di avere maggiori spazi per affrontare le emergenze. Per la Splendid si tratta solo di un altro piccolo tassello del suo potenziale: l’unità infatti potrebbe arrivare a ospitare fino a 350 malati.



Inoltre un'ammiraglia della flotta Msc sarà pronta a intervenire in caso servano più posti letto per pazienti non contagiati ma affetti da altre patologie più o meno gravi.