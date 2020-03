Rinviata Expo Dubai, appuntamento al 2021

La pandemia di coronavirus, dopo le Olimpiadi di Tokyo, porta anche allo spostamento di Expo Dubai. La kermesse avrebbe dovuto tenersi dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021, ma, secondo quanto riporta Agi, dopo una teleconferenza dei 32 membri del comitato direttivo, si sarebbe orientati a un rinvio di 12 mesi.

"Molti Paesi sono stati colpiti in modo significativo dal Covid-19 e hanno quindi espresso l'esigenza di rinviare di un anno l'apertura di Expo 2020 per poter essere in grado di superare l'attuale situazione" ha spiegato il direttore generale per Expo Dubai 2020, il ministro emiratino Reem Al-Hashim.



Ora il Ministero degli Esteri degli Emirati dovrà sottoporre una nuova data al Bureau International des Expositions: ci si orienta ad uno spostamento di un anno rispetto alle date fissate, e quindi all’ottobre 2021.