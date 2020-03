Il Piemonte vara 'Operazione commercio': coprirà anche turismo e cultura

Con l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2021, la Regione Piemonte avvia “Operazione commercio”, che prevede misure destinate al settore commercio, turismo e cultura.

“I capitoli di bilancio dedicati al turismo sono indirizzati a fronteggiare l’emergenza – spiega Vittoria Poggio, assessora regionale Cultura, Turismo, Commercio -, ma puntano anche ad agevolare una ripresa rapida ed efficace, una volta cessata la fase emergenziale che stiamo attraversando”. Lo stanziamento per queste specifiche misure, si legge su Hotelmag, è di 65 milioni di euro, di cui 17 derivanti dalle rimodulazioni Fesr.



“Il comparto turistico, ora, è duramente e direttamente colpito – osserva Poggio -, ma negli ultimi vent’anni si è rivelato essere un asset strategico e imprescindibile per la nostra regione, affermandosi e consolidandosi in tutto il Piemonte: lo dimostrano i trend sempre positivi, sia dei flussi, sia dell’offerta turistica ricettiva e infrastrutturale. Il turismo è forse, più di altri, un comparto estremamente rapido nella sua evoluzione e nei suoi cambiamenti, soggetto ai trend socio-economici e culturali della società, e quindi necessita di essere sostenuto nei suoi fabbisogni in materia di innovazione tecnologica e non, di sostenibilità e di integrazione”.



In questo contesto la cultura sarà sempre più un motore per il territorio piemontese, “ed è per questo che ho voluto che a bilancio fossero stanziati quasi 132 milioni di euro per il prossimo triennio”, ha puntualizzato l’assessora. “Ho quindi appoggiato la volontà della nostra Giunta di immettere immediatamente liquidità nel sistema culturale piemontese, provvedendo al saldo dei contributi 2018 e degli acconti sul 2019 per tutti gli enti culturali – aggiunge Poggio -. Ora, con all’approvazione del bilancio procederemo, grazie ai quasi 30 milioni di euro resi disponibili, al pagamento dei saldi 2019 e all’acconto 2020, in modo da immettere altra liquidità nel sistema delle nostre imprese culturali”.