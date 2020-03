Allianz Partners: aiuti alla Regione Lombardia per il Covid center in Fiera

Una donazione da 55mila euro per iniziare a supportare la Lombardia nella nascita dell’ hub di rianimazione dedicato ai pazienti Covid all’ex Fiera di Milano.

Allianz Partners ha aperto con un suo contributo il crowdfunding attivato sulla piattaforma Fondazione Italia per il dono onlus dedicato alla struttura.



L’azienda invita dipendenti, partner e clienti a dare il proprio contributo, con l’obiettivo minimo di raggiungere insieme la cifra di 70mila euro, il necessario per garantire un posto letto di terapia intensiva.



“Questo è il momento della solidarietà e dell’impegno. Ognuno di noi, con un piccolo contributo, può far sentire la propria vicinanza a quanti sono in prima linea nella lotta contro il Covid-19, in una quotidiana corsa contro il tempo per salvare vite umane – dice Paola Corna Pellegrini, ceo di Allianz Partners -. Noi ci siamo, e invitiamo i nostri collaboratori, i clienti e i partner e tutti gli italiani a unirsi, per sostenere con un gesto concreto la Regione Lombardia impegnata sul campo, a cui va il nostro più sentito grazie”.