Gli hotel di Cristiano Ronaldo trasformati in ospedali: ma era una fake news

Coronavirus, arriva la smentita: gli hotel di CR7 non saranno trasformati in ospedali Ha fatto molto rumore la notizia circolata sul web relativa all'iniziativa di Cristiano Ronaldo (al momento in isolamentovolontario a Madeira) pronto a trasformare i suoi hotel in Portogallo, appartenenti alla catena Pestana CR7, in ospedali al fine di far fronte all'emergenza Coronavirus.

A quanto pare però si trattava solo di una fake news: l'equivoco è nato dalle parole di Paula Carvalho, presidente dell'associazione no profit 'Essencia Humana', la quale ha contattato il noto sito sportivo chiedendo di rimuovere la notizia precisando di essere stata "indotta in errore da altre persone".