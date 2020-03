di Remo Vangelista

Una notte diversa ai tempi del coronavirus. Una notte fatta di relazioni e sensazioni ideata e lanciata in rete da Gianluigi Tiddia, che tutti nel mondo social conoscono come Insopportabile.

Questa sera dalle 21 alle 24 dopo 6 anni torna nelle piattaforme social #NotteBiancaTW guidata da questo signore dai modi gentili e dalla mente veloce. Ora con i suoi 136mila followers vuole riavviare un sistema che nelle ultime stagioni si è per certi versi imbruttito.



Dunque Gianluigi tra poche ore si parte. Dopo 6 anni rilanci l’idea.

Mi viene da dire che si tratta di un’idea vintage visto che riutilizziamo un vecchi hashtag. Sono passati 6 anni, quando la rete era dinamica, sperimentale e decisamente più collaborativa.



Ora cosa è diventata?

Direi che si è persa proprio la voglia di sperimentare. Vedo meno leggerezza e tanto marketing selvaggio. Forse la politica ha preso spazio, direi anche troppo.



Quando hai riaperto il cassetto per riattivare #NotteBiancaTW cosa hai pensato?

Che era arrivato il momento gusto per fare qualcosa tutti insieme. Partiremo alle 19 con un aperitivo social e poi dalle 21 alle 24 la notte sarà tutta per noi tra mille idee e argomenti.



Cosa ti aspetti?

Mi aspetto grande partecipazione e la voglia di uscire da certi schemi. Un ritorno ad un certo mondo social di un tempo. Meno aggressivo più illuminante.



Pensi che dobbiamo fare tutti un passo indietro?

Mi piacerebbe ritrovare certi spunti capaci di dare movimento e idee. Penso che negli ultimi anni nel mondo social (e non solo n.d.r.) non vi sia stata l’evoluzione umana, ma solo strumentale. Ci siamo affidati solo agli strumenti.



In questa notte parleremo anche di turismo?

Il turismo di casa nostra ha un bisogno fortissimo di sostegno e dobbiamo trovare il mondo di fare arrivare il nostro messaggio di fiducia. Ripartiremo presto dalle competenze per riavviare il sistema. Non vi sono altre strade.



twitter@removangelista