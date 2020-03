Partite Iva: verso la proroga del saldo del 16 marzo

Dovrebbe essere una delle prime misure contenute nel decreto Salva economia, che verrà approvato oggi in Consiglio del Ministri, la proroga della scadenza del saldo Iva per i lavoratori autonomi.

La scadenza, fissata per lunedì 16 marzo, dovrebbe slittare in avanti, così come è successo per molti termini fiscali previsti nel corso di questo mese.



La scadenza riguarda i titolari di partita Iva ed è obbligatoria solo nel caso in cui l’importo dovuto superi i 10,33 euro, ovvero 10,00 euro a causa degli arrotondamenti effettuati nella dichiarazione dei redditi.



Si presume anche che questo provvedimento venga esteso ai titolari di partite Iva di tutta Italia.