Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati, lancia una proposta per cercare di porre rimedio alla carenza di posti letto per curare i pazienti affetti da coronavirus. In un tweet pubblicato in queste ore, la Boschi sottolinea come si possano attrezzare “due navi da crociera di lusso, che hanno cabine con bagno e tutti i comfort: è una soluzione migliore di ospedali da campo o vecchie caserme. Possono essere allestite subito".