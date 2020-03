Da nave passeggeri a ospedale galleggiante: l'idea di Gnv e Msc al porto di Genova

Da nave passeggeri a ospedale galleggiante dotato di ogni attrezzatura, inclusa la terapia intensiva e la rianimazione: è l'iniziativa messa in campo dai vertici di Gnv per dare supporto all'emergenza medica in corso nel Nord Italia.

L'idea, si legge su Il Secolo XIX, è dei vertici di Grandi Navi Veloci, subito sposata da Gianluigi Aponte, patron della compagnia di navigazione e di Msc, e concordata con il sindaco di Genova, Marco Bucci, il governatore della regione, Giovanni Toti, e i responsabili della Protezione Civile.



Il progetto prevede nel giro di una settimana o 10 giorni, di trasformare una nave passeggeri in ospedale in grado di accogliere fino a mille pazienti contagiati dal Covid-19. Inoltre un'ammiraglia della flotta Msc (si parla di Opera) sarà pronta a intervenire in caso servano più posti letto per pazienti non contagiati ma affetti da altre patologie più o meno gravi. Altri due cruise ferry potrebbero essere dirottati all'urgenza di servizi sanitari non solo a Genova ma anche in altre città marinare del Sud Italia. O. D.