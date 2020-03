Borse in ripresa dopo il crollo di ieri: l'andamento dei titoli del settore

Giornata di rimbalzo per le principali Borse del Vecchio Continente dopo il forte calo fatto registrare ieri e anche a Piazza Affari si cerca di ripartire, con l’indice Ftse Mib che guadagna circa tre punti percentuali a metà giornata. A ridare un po’ di fiducia le notizie in arrivo dalla Cina, dove il virus inizia ora a rallentare.

A beneficiare del recupero sono in particolare le azioni delle compagnie aeree, con i principali gruppi europei che oggi viaggiano con percentuali di crescita intorno agli 8 punti percentuali. Il bilancio finora tuttavia è pesante e nell’ultimo mese il valore dei titoli del settore ha subito un crollo senza precedenti.



Le cifre

Chi ha assorbito meglio finora l’impatto sembra essere il gruppo Lufthansa, che ha contenuto il calo intorno al 25 per cento, mentre Ryanair e easyJet hanno perso il 30 per cento circa del valore. Peggio hanno fatto Iag e Air France-Klm, rispettivamente a -40 e -45 per cento circa in trenta giorni. E c’è poi il caso Norwegian, che ieri ha toccato il minimo con le azioni poco sopra 1 euro di valore (-75 per cento).



Crociere in affanno

Il momento difficile coinvolge anche il comparto delle crociere, abituato a viaggiare su numeri altissimi: Royal Caribbean è passato da 120 dollari per azione agli attuali 48 mentre Ncl è sceso da 53 a 19, sempre in un mese. Un po’ meglio Carnival, da 43 a 22 dollari. Tornando ancora in Europa, il settore alberghiero viaggia con cali compresi tra i 20 ei trenta punti percentuali, mentre nel tour operating il Gruppo Tui ha quasi dimezzato scendendo da 11 a 6 euro per azione.