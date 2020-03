Anche Hubsolute prende posizione in merito all’emergenza delle ultime settimane. “Ci rendiamo perfettamente conto della situazione attuale. È senza dubbio un periodo difficile per chi opera, a vario titolo, nel comparto turistico, e non solo - afferma il chief business development officer Mauro Acquati (nella foto) -; ciò che ci preme comunicare in questo momento è che Hubsolute è operativa come sempre”.

“Continuiamo a fornire un supporto costante ai nostri clienti, a fare riunioni in modalità smart, contattiamo partner e player del mercato - prosegue Ezio Dell’Orto, chief marketing officer di Hubsolute -. Business as usual, insomma, anche se con meno incontri de visu e molte video-call in più. Grazie anche alla tecnologia, si può e si deve proseguire negli impegni presi, nei progetti in cantiere e nelle attività programmate, sia per i clienti dell’agenzia che in ambito new business”.



Federico Fava, chief operation officer, conclude: “La nostra è un’agenzia che mette al primo posto la passione per ciò che fa e dunque continueremo a lavorare, magari sfruttando energie e sinergie diverse rispetto al solito. Pur con tutte le difficoltà del caso, auspichiamo che il comparto turistico si riprenda presto, certi che ognuno di noi può svolgere un ruolo importante in questa ripresa”.