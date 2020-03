Grimaldi Lines: cambiano le regole di cancellazione

Nuove regole di cancellazione per rispondere all'esigenza di maggiore flessibilità dei clienti: Grimaldi Lines risponde così all'attuale contesto di incertezza che attanaglia il turismo.

Le nuove condizioni di annullamento, già visibili sul sito della compagnia di navigazione, si applicano anche ai biglietti emessi con tariffa Special, ai quali verranno applicate le stesse condizioni di annullamento dei biglietti standard, con variazioni in base alla data di partenza e all'anticipo con cui si effettua la richiesta.



Inoltre, fino al 31 marzo è attivo lo Sconto Speciale del 30 per cento per partenze fino al 15 giugno e dal 15 settembre verso Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia e Malta. Di pari passo, è attivo l'Advance Booking con lo sconto del 20 per cento per le partenze di alta stagione verso le stesse destinazioni. O. D.