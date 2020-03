Isole, castelli e ville all’asta: Villa Corner della Regina di Vedelago non è coinvolta

In merito all’articolo “Isole, castelli e ville: ecco i gioielli italiani all’asta nel 2020” pubblicato su questa testata in data 24 febbraio 2020 e ripreso dal portale web del Corriere della Sera, riceviamo e pubblichiamo una precisazione da parte della Delco sas di De Giacinto Joseph & C, proprietaria della struttura immobiliare, e da Finde srl, gestore della struttura alberghiera.



“L’articolo, nel segnalare gli immobili e le case di prestigio poste all’asta, ha riportato notizie riferite all’immobile Villa Corner della Regina di Vedelago (TV), di proprietà di Delco sas e gestita da Finde srl, assolutamente non vere. Villa Corner della Regina di Vedelago (TV), infatti, non è oggetto di alcun provvedimento giudiziario, né di alcun esperimento d’asta né, tantomeno, è in vendita a qualunque titolo”.



Ci scusiamo con gli interessati e con i lettori per il disguido.