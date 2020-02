È stato innalzato al livello 3 lo stato di allerta del Governo americano per chi viaggia dagli Stati Uniti all’Italia. Il passaggio significa che vengono ora sconsigliati ai residenti negli Usa tutti i viaggi non strettamente necessari verso la Penisola.

Non un divieto totale, dunque (questo attualmente in vigore solamente per i viaggi verso la Cina), ma un invito e posticipare le trasferte e, in caso contrario, attenersi strettamente alle indicazioni delle autorità sanitarie americane. L’innalzamento del livello di attenzione non riguarda invece chi dall’Italia si reca negli Stati Uniti.



Nessuno stop è invece previsto al momento per i collegamenti aerei tra i due Paesi, che continuano a essere effettuati regolarmente. Alcune compagnie, però, come ad esempio United hanno già attivato la macchina delle riprotezioni consentendo ai passeggeri di modificare gratuitamente la data del volo verso le città italiane collegate direttamente o in connessione con le compagnie partner.