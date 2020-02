La crescita interrotta: l'Istat fotografa viaggi e vacanze

Gli italiani non rinunciano a viaggiare, anche se la fase di ripresa del turismo interno, avviata nel 2016, si è interrotta. A sancirlo è il report Istat sui 'Viaggi e Vacanze in Italia e all'estero per l'anno 2019', che evidenzia come i viaggi dei residenti in Italia lo scorso anno siano stati 71 milioni 883mila, per un totale di 441 milioni 155mila pernottamenti. Un dato in assoluto rilevante, che rimane sopra i livelli registrati nel 2017 ma che, se paragonato al 2018, rappresenta un calo di 8,8 punti percentuali, mentre invece i pernottamenti rispetto all'anno precedente sono scesi del 5 per cento.

