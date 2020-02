Mai come in questo momento le sorti del comparto turistico appaiono condizionate da macro temi che vanno succedendosi senza sosta, dalla chiusura di nomi storici del tour operating, alla debacle di compagnie aeree - l’ultima in ordine di tempo è quella recentissima di Air Italy -, fino a fenomeni sanitari internazionali come il coronavirus.

Malgrado questo, gli agenti di viaggi sono abituati a lavorare in trincea e nel sondaggio realizzato dalla redazione di TTG Italia in riferimento ai principali timori per il 2020, gli adv hanno riconfermato un’analisi equilibrata sui temi sostanziali che potrebbero influenzare le vendite.



In prima posizione ovviamente i timori legati alle emergenze sanitarie, il cruccio che potrebbe continuare a condizionare le vendite nei prossimi mesi, spingendo i consumatori a optare per scelte alternative, magari di prossimità rispetto al lungo raggio.



