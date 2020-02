Vacanze 2020: quando l'esperienza conta più della destinazione

Rischia quasi di essere un termine abusato eppure è impossibile ultimamente parlare di viaggi senza nominare loro, le esperienze. A darne ulteriore conferma arriva un sondaggio elaborato da bookingit che in base ai dati raccolti cerca di raccontare come saranno le vacanze degli italiani nel 2020.

La prima considerazione riguarda le experience: per quattro connazionali su 10, infatti, ormai contano più della destinazione di arrivo.



Il 65 per cento cerca esperienze culturali come visite ai musei o ai siti storici, il 47 per cento è attratto dalla natura, il 33 per cento da esperienze gastronomiche e il 18 per cento cerca attività sportive e adrenaliniche.



"Nell'arco di pochi anni - spiega Gianmarco Pappalardo, country manager di bookingit Italia - si è passati da un turista passivo intento a prenotare pacchetti turistici preconfezionati a viaggiatori sempre più smart, che vogliono tornare a casa con un'esperienza memorabile. Ciò pone nuove sfide alla filiera turistica, prime fra tutte la necessità di modellare l'offerta per soddisfare le nuove richieste dei viaggiatori, e di garantirne l'accesso in qualsiasi momento ovunque, attraverso i canali digitali".



Oriana Davini