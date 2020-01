Clia e ambiente: varato un progetto da 5 miliardi di dollari

Clia si è da tempo uniformata alle nuove regole dell’Organizzazione Marittima Internazionale, che comportano una riduzione dal 3,5% allo 0,5 % del contenuto di zolfo ammissibile nelle emissioni delle navi.

La norma è entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, ma le compagnie sono già proiettate nel futuro con nuove iniziative. Da segnalare in particolare il progetto da 5 miliardi di dollari che mira a studiare nuove tecnologie ‘pulite’ in ambito marittimo.



I provvedimenti adottati

Fra i provvedimenti principali già adottati dalle compagnie, l’utilizzo di carburante con contenuto di zolfo pari o inferiore allo 0,5 per le navi da crociera, l’utilizzo di sistemi che rimuovono quasi completamente il contenuto di zolfo e riducono il particolato presente nei gas di scarico, il ricorso al gas naturale liquefatto come carburante.



La vision dopo il 2020

“Attraverso l’impegno costante per la tutela dell'ambiente, la flotta Clia era già pronta a soddisfare e spesso a migliorare i nuovi requisiti dell'Imo - ha dichiarato Brian Salerno, senior vice president maritime policy di Clia -. Ancor più importante, l’industria sta guardando ben oltre il 2020 e si è impegnata a stanziare risorse e finanziamenti per trovare nuove fonti di carburante e nuove tecnologie, con l’obiettivo finale di raggiungere un livello di emissioni di carbonio pari a zero”.



Un consiglio per la ricerca

A tale scopo, insieme a una serie di altre associazioni del settore marittimo, la Clia promuove l’istituzione presso l’Imo un consiglio di ricerca e sviluppo per trovare le tecnologie e le fonti di energia che permetteranno di raggiungere l’obiettivo emissioni zero. L'iniziativa sarà finanziata attraverso i contributi degli armatori, per un importo di circa 5 miliardi di dollari in 10 anni. I membri Clia, inoltre, stanno anche esplorando ulteriori opportunità per ridurre il loro impatto ambientale. Tra le altre soluzioni, sono allo studio l’uso di banchine elettrificate, la tecnologia delle celle a combustibile e l’energia eolica.